AKRABALARI ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİRDİ, SON TARTIŞMADA KOCASI ÖLDÜRDÜ
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AKRABALARI ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİRDİ, SON TARTIŞMADA KOCASI ÖLDÜRDÜ

AKRABALARI ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİRDİ, SON TARTIŞMADA KOCASI ÖLDÜRDÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALTEPE'de kıskançlık nedeniyle tartıştığı 9 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Ümit Filiz (35) polis tarafından yakalandı.

MALTEPE'de kıskançlık nedeniyle tartıştığı 9 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Ümit Filiz (35) polis tarafından  yakalandı. 42 yaşındaki Deniz Filiz'in kendisini kıskandığı için daha öncede tartıştığı eşini bir kaç kez polise şikayet ettiği, ancak araya giren aile üyelerinin iknası sonucu her seferinde şikayetini geri çektiği belirlendi. Çiftin 8 yaşında bir çocukları olduğu öğrenildi.

Maltepe, İdealtepe Mahallesi'nde dün gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda sigortacılık yaptığı öğrenilen Ümit Filiz, iddialara göre sarhoş bir şekilde eve geldi. Evde daha öncede kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi Deniz Filiz'le yine kavga etmeye başladı. Kavga sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşine defalarca bıçakladığı öğrenilen saldırgan olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere düşen Deniz Filiz ise olay yerinde hayatını kaybetti.

OTOMOBİLİYLE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis  güvenlik kameralarını inceleyerek eşini öldüren Ümit Filiz'in kendi otomobiliyle kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine başlatılan takipte kayıp otomobilin izi Kavacık'ta bulundu. Polis ekipleri kısa sürede otomobili durdurarak Ümit Filiz'i gözaltına aldı. Ümit Filiz'in olayda kullandığı bıçağı araçtan attığı tespit edildi. Filiz'in gösterdiği yerde yapılan aramada olayla kullanılan bıçak da bulundu.

ŞİKAYETÇİ OLUP ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞ

Polis soruşturması sonucu Ümit Filiz'in eşini sürekli kıskandığı ve bu nedenle aralarında tartışmalar yaşandığı öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Deniz Filiz'in eşini bir kaç kez polise şikayet ettiği, ancak daha sonra araya giren akrabaların iknası sonucu her seferinde şikayetini geri çektiği belirlendi. Çiftin bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Ümit Filiz adliyeye sevk edildi.

AKRABALARI ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİRDİ, SON TARTIŞMADA KOCASI ÖLDÜRDÜ
AKRABALARI ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİRDİ, SON TARTIŞMADA KOCASI ÖLDÜRDÜ
AKRABALARI ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİRDİ, SON TARTIŞMADA KOCASI ÖLDÜRDÜ
AKRABALARI ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİRDİ, SON TARTIŞMADA KOCASI ÖLDÜRDÜ
AKRABALARI ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİRDİ, SON TARTIŞMADA KOCASI ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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