Akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
01.05.2020 20:40 | Son Güncelleme: 01.05.2020 20:42
Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mara Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
Kavgada darp sonucu yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA