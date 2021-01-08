AKOM uyardı: Bu akşamdan itibaren İstanbulluları hem fırtına hem sağanak yağış bekliyor
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AKOM uyardı: Bu akşamdan itibaren İstanbulluları hem fırtına hem sağanak yağış bekliyor

08.01.2021 15:40 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:25

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul bu akşamdan itibaren fırtınanın ve yağışlı havanın etkisine girecek. 14 Ocak'tan sonra kış şartlarının şehir genelinde kendisini hissettireceği de tahmin ediliyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da yağışların son 10 yılın en kurak değerlerinde seyrederken, barajların doluluk oranı yüzde 20'ler seviyesinin altına gerilediği belirtildi.

BU AKŞAM BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM'un verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugün akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Sistemin etkisi ile lodos yönlü rüzgarın da akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU SAĞANAK BEKLENİYOR

Açıklamada, bugün beklenen fırtınanın ardından cumartesi il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, yağışların özellikle boğaz çevresi ile Avrupa yakası genelinde etkili olacağı kaydedildi. Yağışların pazar akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, ancak önümüzdeki hafta yeni sistemlerin Marmara bölgesinde etkili olmaya devam edeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

OCAK ORTASINDA KIŞ KENDİSİNİ HİSSETTİRECEK

Lodos nedeniyle Cumartesi 15°C'ler civarında seyretmesi beklenen sıcaklıkların, pazar günü rüzgarın kuzeyli yönlere dönmesiyle 10°C'ler civarına gerileyeceği tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Öte yandan, 14 Ocak ve sonrasındaki günlerde, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı kış koşullarının yaşanmaya başlaması bekleniyor" denildi.

AKOM uyardı: Bu akşamdan itibaren İstanbulluları hem fırtına hem sağanak yağış bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
HAKAN ARSLANOĞLU: Meteoroloji her gün İstanbul'' a sağanak yağış bekleniyor diye tahmininde bulunuyor. Bir gün tahminleri gerçek olacak.
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BİLADER: inşallah bol bol yağsın rahmet
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