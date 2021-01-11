AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞMUR GEÇİŞLERİ UYARISI
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AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞMUR GEÇİŞLERİ UYARISI

11.01.2021 16:46 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:49
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞMUR GEÇİŞLERİ UYARISI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlara benzer şekilde bu hafta da İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı, perşembe günü ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği uyarısı yapıldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada,  geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlara benzer şekilde bu hafta da İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı,  perşembe günü ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, " Meteoroloji ve AKOM'un verilerine göre, Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk havanın İstanbul'a yılın ilk kar yağışını getirmesi bekleniyor" denildi.  Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinde Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemleri etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre, güneyin ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyan sistemler nedeni ile geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlara benzer şekilde bu hafta da il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerimizde başlaması beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren il geneline yayılarak aralıklarla kuvvetli sağanak (30-65kg/m2) şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, beraberinde Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların da hızla azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin edilirken perşembe itibari ile görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor."


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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