AKO AKÜ'den kara gün dostu "denizci akü"
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AKO AKÜ'den kara gün dostu "denizci akü"

04.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:18
AKO AKÜ'den kara gün dostu

AKO Akü, öncülüğünü yaptığı Matrix Press (punch) teknolojisiyle Türk akü sektöründe yeni bir güç oluştururken deniz araçlarında kullanıma uygun BCI-Group 31 marin akülerle de denizcilerin yanında yer alıyor.

AKO Akü, öncülüğünü yaptığı Matrix Press (punch) teknolojisiyle Türk akü sektöründe yeni bir güç oluştururken deniz araçlarında kullanıma uygun BCI-Group 31 marin akülerle de denizcilerin yanında yer alıyor.

AKO Grup açıklamasına göre, Grup bünyesinde faaliyet gösteren AKO Akü, özellikle deniz araçlarında kullanıma uygun BCI-Group 31 marin akülerle denizcilere eşlik ediyor.

Deniz araçlarında kullanım için tasarlanmış marin akü olarak bilinen BCI-Group 31 tip akülerin kapak dizaynındaki özel güvenlik önlemleri, kıvılcım riskini minimize ediyor.

Deniz, göl ve diğer su yüzey araçlarının hassas dengelerine uygun, yüksek sarsıntı ve titreşimlere dayanıklı BCI-Group 31 tip aküler, AKO Akü markasıyla sektörün en gelişmiş üretim tekniği olarak kabul gören Matrix Press (punch) teknolojisi ile üretiliyor.

Marin aküler, nitelikli yapıları ve özel üretim tekniği sayesinde yüksek performans ve dayanım gerektiren Amerikan araçları ve madencilikte de sıklıkla tercih ediliyor. AKO Akü'nün BCI-Group 31 tip aküleri, kullanım alanına göre 3 farklı tipteki (post, marine, stud) kutup başıyla birlikte, klasik veya EFB olarak 2 farklı tipte "deep cycle" özellikleri ön planda tutulara, talebe ve kullanım alanına bağlı olarak yüksek ve düşük CCA özelliklerde üretiliyor.

AKO Akü, özel kutu ve kutup başı tasarımı ile yoğun titreşime ve derin deşarja da dayanım sağlayan bu özelliklerdeki akülerini 2 yıl tam garanti ile müşterilerinin kullanımına sunuyor.

"Denizaşırı ülkelerde büyüyoruz"

Şirketin ABD pazarında pazar payını artırmaya devam ettiğini vurgulayan AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, "BCI Group 31 akü serisi ile ABD'nin birçok şehrinde satış hacmimizi katlayarak artırıyoruz. Ülkemizde ise özellikle denizciler için tam güvenilir, bir kara gün dostu ürün sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

AKO Akü'nün ürün çeşitliliğini artırmaya devam edeceğini belirten Büyükkalender, "Yeni pazarlar ve yeni segmentlerdeki ürün gamımızı genişletiyor, denizaşırı ülkelerde de büyüyoruz." bilgisini verdi.

Büyükkalender, global erişimli bir marka kimliğine sahip AKO Akü'nün, Avrupa'nın teknolojisi en üstün üretim tesislerinden biri olarak, ürün kalitesindeki güvenirliğiyle hızlı büyüme istikrarını sürdürdüğünü ve ürünlerinin tüm dünyada beğeni kazandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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