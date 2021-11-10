AKM, Atatürk'ü ışık gösterisi ile andı
AA / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel
AKM binasında yapılan ışık gösterisinden görüntüler Vatandaşların ilgisi İSTANBUL - Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü vesilesiyle AKM İstanbul'da ışık gösterisi düzenlendi.
İSTANBUL (AA) - Akm binasında yapılan ışık gösterisinden görüntüler
Vatandaşların ilgisi İSTANBUL - Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü vesilesiyle AKM İstanbul'da ışık gösterisi düzenlendi.