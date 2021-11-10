AKM, Atatürk'ü ışık gösterisi ile andı - Haberler
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AKM, Atatürk'ü ışık gösterisi ile andı

AA / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

AKM binasında yapılan ışık gösterisinden görüntüler Vatandaşların ilgisi İSTANBUL - Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü vesilesiyle AKM İstanbul'da ışık gösterisi düzenlendi.

İSTANBUL (AA) - Akm binasında yapılan ışık gösterisinden görüntüler

Vatandaşların ilgisi İSTANBUL - Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümü vesilesiyle AKM İstanbul'da ışık gösterisi düzenlendi.

AKM, Atatürk'ü ışık gösterisi ile andı

AKM, Atatürk'ü ışık gösterisi ile andı

AKM, Atatürk'ü ışık gösterisi ile andı

AA / Metin Yüksel Kaya - Son Dakika Haberleri
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