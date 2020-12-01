Akl-ı selim ne demek? Akl-ı selim TDK anlamı? Akl-ı selim nasıl yazılır?
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Akl-ı selim ne demek? Akl-ı selim TDK anlamı? Akl-ı selim nasıl yazılır?

01.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:21
Akl-ı selim ne demek? Akl-ı selim TDK anlamı? Akl-ı selim nasıl yazılır?

Akl- selim kelimesi sözlükte kısaca 'Hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayıran akıl, sağduyu' anlamına gelmektedir. Peki, Akl-ı selim ne demek? Akl-ı selim TDK anlamı? Aklıselim ile ilgili cümleler nelerdir? Aklıselim insanın özellikleri nelerdir? Akl-ı selim nasıl yazılır?

Akl- selim kelimesi sözlükte kısaca 'Hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayıran akıl, sağduyu' anlamına gelmektedir. Peki, Akl-ı selim ne demek? Akl-ı selim TDK anlamı? Aklıselim ile ilgili cümleler nelerdir? Aklıselim insanın özellikleri nelerdir?

AKL-I SELİM NE DEMEK?

Günlül hayatta ender karşılaştığımız kelimelerden biri olan akl-ı selim, her insanda az veya çok duyarlık, hâfıza ve hayal gücü gibi akl-ı selîm de vardır. Déscartes, "doğruyu yanlıştan ayırma gücü" diye tarif ettiği akl-ı selîmi (le bon sens) akıl ile aynı kabul eder ve bunun bütün insanlarda eşit olduğunu söyler. Buna göre akl-ı selîmin Kur'an'da (bk. er-Rûm 30/30) ve hadislerde geçen fıtrat ile yakın alâkası olduğu söylenebilir. Müfessirler fıtratı genellikle, "bütün insanların yaratılışında bulunan hak dini ve onun mesajlarını kabul etmeye müsait olan kabiliyet" şeklinde yorumlamışlardır. Hz. Peygamber de, "Her çocuk fıtrat üzere doğar; sonra ebeveyni onu yahudi, hıristiyan veya Mecûsî yapar" (Müslim, "?ader", 22) buyurmak suretiyle insanın yaratılıştan akl-ı selîm sahibi olduğuna işaret etmiş ve aklın bu özelliğinin çevre tesirleri ile bozulabileceğini belirtmek istemiştir. İbn Sînâ, selim olan insan fıtratının akıl diye isimlendirildiğini belirtir. Fahreddin er-Râzî ise aklın doğru bilgiye ulaşabilmesi için hiss-i selîme muhtaç olduğunu söyler.

Kur'an'da bir de "kalb-i selîm" geçmektedir (bk. eş-Şuarâ 26/89). Bundan bahseden âyet, mühürlendiği için isabetli düşünmekten mahrum kalmış kalplerden bahseden (bk. Muhammed 47/24) âyetle birlikte değerlendirilecek olursa, kalb-i selîmin akl-ı selîme yakın bir mâna taşıdığı veya en azından aklın selâmetini koruyabilmek için yaratılıştaki saflığını ve istikametini devam ettiren bir kalbe yahut da vicdana sahip bulunmak gerektiği sonucuna varılabilir

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AKL-I SELİM TDK ANLAMI

Akl-ı selim kelimesinin TDK sözlüğünde;

1. Sağduyu.

2. sf. Sağduyu sahibi olan.

gibi anlamlara gelmektedir.

Aklıselim ile ilgili cümleler:

Sonunda aklıselim biri gibi davranmaya başladı.

Aklıselim birisi olduğu verdiği kararlardan belli.

Bu karmaşık durumda bile aklıselim bir tavır sergiledi.

AKL-I SELİM TDK NASIL YAZILIR?

TDK imla kılavuzunda "aklıselim" maddesi olmamakla birlikte TDK Türkçe Sözlük'te bu söz "Aklıselim" şeklinde birleşik yazılmaktadır.

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