Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi - Haberler
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Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi

AA, Burcu Kaya - Güncel
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Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

GÜLNAR, MERSİN (AA) - Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

07 ERL 29 plakalı otobüs, Sipahili Mahallesi Mersin- Antalya kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 13 işçi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi

Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi

Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi

AA / Burcu Kaya - Güncel

Nükleer Güç, Antalya, Gülnar, Akkuyu, Güncel, Haberler

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