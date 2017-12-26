Akköy İlkokulu Anasınıfı Yenilendi

Aydın'ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren özel bir eğitim kurumunun kurucusu Eda Demir, Akköy İlkokulu anasınıfını yenileyerek miniklerin kullanımına sundu.



Didim'de faaliyet gösteren eğitim kurumunun Kurucusu ve Müdürü Eda Demir öncülüğünde gerçekleşen çalışma kapsamında Akköy'de bulunan Akköy İlkokulu Anasınıfının tüm tefrişatı yenilendi. 17 minik öğrencinin eğitim aldığı anasınıfının tüm dolapları, halıları,oyun masa ve sandalyeleri yenilenirken, alınan yeni oyuncaklarla çocuklar sevindirildi. Anasınıfının yenilenmesi sebebiyle okul bünyesinde bir tören düzenlenirken, törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Milli eğitim Müdürü Recep Akdemir, Okul Müdürü Demet İnce katıldı.



Kaymakam Türköz öğrencilerle sohbet ederek, yenilenen sınıfları hakkında fikirlerini alıp, çocukların söylediği şarkıları dinledi.



Anasınıfının tefrişatıyla ilgili bilgiler veren Didim Çocuk Akademisinin kurucusu ve Okul Müdürü Eda Demir "Her yıl akademi olarak yılbaşı etkinliği düzenliyorduk. Bu yıl yılbaşı etkinliğinde harcayacağımız bütçeyi bu yıl anasınıfı için kullandık. Zaten Okul Müdürümüzle bir görüşmede kendisinin bu yönde talebi olması sebebiyle böyle örnek bir çalışma içerisine girerek, anasınıfının tüm tefrişatıyla yeniledik ve miniklerimizin kullanımına açtık. Daha öncede bu tür desteklerimizi olmuştu ama bu en kapsamlısı oldu. Okulumuz adına hayırlı olmasını diliyorum."dedi.



Didim Kaymakamı Mehmet Türköz de anasınıfının yenilenmesi noktasında gösterilen duyarlılıktan dolayı Eda Demir'e teşekkür ederken, "Biz de bugün miniklerimizin mutluluğunu paylaşmak için buradayız. Kendilerine duyarlılıkları için teşekkür ediyorum."dedi. - AYDIN