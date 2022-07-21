Akkim Haberleri - Akkim Haber - Haberler

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Akkim Haberleri

Akkim haber, Akkim son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Yalova ve Adana'da iki üretim tesisi proje bazlı teşviklerden yararlanacak

Yalova ve Adana'da iki üretim tesisi proje bazlı teşviklerden yararlanacak

Akkim - 21.07.2022
Moda Denizi Kulübü Kabotaj Kupası Yat ve SportBoat Yarışı FPV drone ile görüntülendi

Moda Denizi Kulübü Kabotaj Kupası Yat ve SportBoat Yarışı FPV drone ile görüntülendi

Akkim - 02.07.2022
MyYalova Vizyon Ödülleri sahiplerini buldu

MyYalova Vizyon Ödülleri sahiplerini buldu

Akkim - 04.06.2022
Akkim, sürdürülebilir gelecek için plastiği azaltacak

Akkim, sürdürülebilir gelecek için plastiği azaltacak

Akkim - 25.04.2022
Akkim'e sürdürülebilir finans desteği

Akkim'e sürdürülebilir finans desteği

Akkim - 02.03.2022
Akkim, sürdürülebilir finans desteğini cinsiyet eşitliğinde kullanacak

Akkim, sürdürülebilir finans desteğini cinsiyet eşitliğinde kullanacak

Akkim - 02.03.2022
Yıldız Holding'de üst düzey atamalar

Yıldız Holding'de üst düzey atamalar

Akkim - 03.12.2021
Yıldız Holding'de üst düzey atamalar

Yıldız Holding'de üst düzey atamalar

Akkim - 02.12.2021
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı görkemli bir törenle tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı görkemli bir törenle tamamlandı

Akkim - 01.11.2021
SPOR Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabında Mavi Vatan Kupası'nın kazananları belli oldu

SPOR Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabında Mavi Vatan Kupası'nın kazananları belli oldu

Akkim - 30.10.2021
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları

Akkim - 30.10.2021
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları

Akkim - 29.10.2021
SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk gün tamamlandı

SPOR Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk gün tamamlandı

Akkim - 29.10.2021
Akkök Holding'den eğitime destek

Akkök Holding'den eğitime destek

Akkim - 13.10.2021
Azerbaycan'ın içme suyunu Akkim arıtacak

Azerbaycan'ın içme suyunu Akkim arıtacak

Akkim - 07.09.2021
Akkim, Azerbaycan'da içme suyu arıtacak

Akkim, Azerbaycan'da içme suyu arıtacak

Akkim - 07.09.2021
Kimya şirketi tekstil odaklı sürdürülebilirlik denetiminde birinci oldu

Kimya şirketi tekstil odaklı sürdürülebilirlik denetiminde birinci oldu

Akkim - 02.09.2021
Akkim, tekstil odaklı sürdürülebilirlik denetiminde birinci oldu

Akkim, tekstil odaklı sürdürülebilirlik denetiminde birinci oldu

Akkim - 02.09.2021
Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları

Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları

Akkim - 22.08.2021
Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları

Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları

Akkim - 21.08.2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Yalova'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Yalova'da

Akkim - 02.08.2021
Son dakika! Bakan Varank, Altınova Yöresel Ürünler Merkezi'nin temelini attı

Son dakika! Bakan Varank, Altınova Yöresel Ürünler Merkezi'nin temelini attı

Akkim - 02.08.2021
Varank, Altınova Yöresel Ürünler Merkezi'nin temelini attı

Varank, Altınova Yöresel Ürünler Merkezi'nin temelini attı

Akkim - 01.08.2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, doğal ürünler üretim çarşısı temel atma töreninde konuştu (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, doğal ürünler üretim çarşısı temel atma töreninde konuştu (2)

Akkim - 01.08.2021
Kimya sektörünün pandemi süreci ele alındı

Kimya sektörünün pandemi süreci ele alındı

Akkim - 12.07.2021
'Kimya sektörü salgını başarıyla yönetti'

"Kimya sektörü salgını başarıyla yönetti"

Akkim - 12.07.2021
Aksa Akrilik ve Akkim Kimya Fortune 500 listesinde yer aldı

Aksa Akrilik ve Akkim Kimya Fortune 500 listesinde yer aldı

Akkim - 02.07.2021
Aksa Akrilik ve Akkim Kimya Fortune 500'de

Aksa Akrilik ve Akkim Kimya Fortune 500'de

Akkim - 02.07.2021
Akkök Holding, Epsilon Kompozit'i satın alıyor

Akkök Holding, Epsilon Kompozit'i satın alıyor

Akkim - 02.07.2021
Akkök Holding, Epsilon Kompozit'i satın alıyor

Akkök Holding, Epsilon Kompozit'i satın alıyor

Akkim - 02.07.2021
Akkim Kimya ve Akcoat İSO 500'de

Akkim Kimya ve Akcoat İSO 500'de

Akkim - 28.05.2021
Akkim Kimya ve Akcoat'tan İSO 500 başarısı

Akkim Kimya ve Akcoat'tan İSO 500 başarısı

Akkim - 28.05.2021
Akkim'e Amerika'dan sürdürülebilirlik raporu ödülü

Akkim'e Amerika'dan sürdürülebilirlik raporu ödülü

Akkim - 07.04.2021
Akkim'e ABD'den sürdürülebilirlik raporu ödülü

Akkim'e ABD'den sürdürülebilirlik raporu ödülü

Akkim - 07.04.2021
Ultrafiltrasyon teknolojisi, deniz suyunu sağlıklı içme suyuna çeviriyor

Ultrafiltrasyon teknolojisi, deniz suyunu sağlıklı içme suyuna çeviriyor

Akkim - 18.03.2021
Akkim, USK Kimya'yı satın aldı

Akkim, USK Kimya'yı satın aldı

Akkim - 09.03.2021
Akkim, USK Kimya'yı satın aldı

Akkim, USK Kimya'yı satın aldı

Akkim - 09.03.2021
Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu bazı şirketlerin devralma işlemlerini onayladı

Akkim - 02.03.2021
Akkim Kimya USK Kimya'yı 63 milyon dolara satın aldı

Akkim Kimya USK Kimya'yı 63 milyon dolara satın aldı

Akkim - 28.01.2021
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda ödüller sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda ödüller sahiplerini buldu

Akkim - 16.11.2020
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda dereceye girenler belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nda dereceye girenler belli oldu

Akkim - 02.11.2020
Türk kimya firmasından uluslararası başarı

Türk kimya firmasından uluslararası başarı

Akkim - 28.09.2020
Gizemfrit, kurumsal kimliğini değiştirerek 'Akcoat' oldu

Gizemfrit, kurumsal kimliğini değiştirerek "Akcoat" oldu

Akkim - 17.09.2020
Yelkende TAYK Trofesi Deniz Kuvvetleri Marmara Kupası Yarışları yapıldı

Yelkende TAYK Trofesi Deniz Kuvvetleri Marmara Kupası Yarışları yapıldı

Akkim - 15.09.2020
Eker TAYK Trofesi Olympos Regatta'da kupa Akkim Cheese takımının

Eker TAYK Trofesi Olympos Regatta'da kupa Akkim Cheese takımının

Akkim - 30.08.2020
Son dakika haberi! Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda kupayı 'Akkim Cheese' takımı kazandı

Son dakika haberi! Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda kupayı "Akkim Cheese" takımı kazandı

Akkim - 30.08.2020
Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda ilk günün liderleri belli oldu

Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda ilk günün liderleri belli oldu

Akkim - 29.08.2020
Boğaz'da yelken şöleni

Boğaz'da yelken şöleni

Akkim - 29.08.2020
Boğaz'da yelken şöleni

Boğaz'da yelken şöleni

Akkim - 29.08.2020
Çalışan sağlığı ön planda tutularak üretime devam ediliyor

Çalışan sağlığı ön planda tutularak üretime devam ediliyor

Akkim - 25.08.2020
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