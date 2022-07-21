Akkim Haberleri - Akkim Haber - Haberler

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Akkim Haberleri
Akkim haber, Akkim son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Moda Denizi Kulübü Kabotaj Kupası Yat ve SportBoat Yarışı FPV drone ile görüntülendi
Akkim - 02.07.2022
SPOR Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabında Mavi Vatan Kupası'nın kazananları belli oldu
Akkim - 30.10.2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, doğal ürünler üretim çarşısı temel atma töreninde konuştu (2)
Akkim - 01.08.2021
Son dakika haberi! Olympos Regatta Yelken Yarışı'nda kupayı "Akkim Cheese" takımı kazandı
Akkim - 30.08.2020