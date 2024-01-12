Akkim'den 'Aile İçi İletişim' Semineri

Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren Akkim'in ev sahipliğinde, Psikiyatrist ve Yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun katılımıyla 'Aile İçi İletişim' semineri gerçekleştirildi. Yalova'da düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada Budayıcıoğlu, aile içi iletişimin önemini vurgularken, katılımcılara sağlıklı iletişim becerileri, aile içi bağların güçlendirilmesi ve çatışma yönetimi konularında bakış açısı sundu.

Kişiliğin doğduğumuz evde şekillendiği konusundan bahsederek konuşmasına başlayan Dr. Budayıcıoğlu, "Bir çocuk ailede ne gördüyse bunu görerek ve algılayarak hayata bakış açısını şekillendirecek ve hayatı bu şekilde algılayarak yaşayacak. Eğer bir çocuk aile içinde şiddete maruz kalır veya tanıklık ederse sonraki hayatında onun da şiddet uygulama ihtimali yüksek olacaktır" diye konuştu.

Çocuk yetiştirme, ergenlik, kadın erkek ilişkileri ve hayır diyememe gibi hayata dair karşılaşılan birçok konu hakkında da tavsiyeler veren Dr. Budayıcıoğlu, sonsuz sevgi gösterilen bir evde büyüyen bir çocuğun güvende hissettiğini ve mutlu bir birey olma yolunda ilk adımları attığının da altını çizdi.

Bilgi birikimi ve deneyimi ile aile içi iletişim konusunda farkındalık yaratan Dr. Budayıcıoğlu konuşma sırasında, Yalovalı katılımcıların sorularını da yanıtladı. Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Yalovalılar da büyük ilgi gösterdi.

Akkim yöneticileri de Yalovalı paydaşlarıyla bir gelmekten mutluluklarını dile getirirken, etkinliklerin yıl boyunca süreceğini belirtti.