Akkim Kimya Genel Müdürlüğü Görev Değişikliği

Akkim Kimya Genel Müdürlüğü Görev Değişikliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akkim Kimya'nın 2014 yılından bu yana Genel Müdürlüğünü yürüten Onur Kipri, görevini Veysi Küçük'e devretti. Küçük, Akkök Holding CFO'su olarak bu pozisyona getirildi ve finans alanında 25 yıllık deneyime sahip.

AKKÖK Holding şirketlerinden Akkim Kimya'nın 2014 yılından bu yana Genel Müdürlüğünü üstlenen Onur Kipri, görevini Akkök Holding CFO'su Veysi Küçük'e devretti.

Finans ve stratejik yönetim alanlarında 25 yıla yakın deneyime sahip olan Veysi Küçük, 2007 yılından bu yana Akkök Grubu çatısı altında farklı görevler üstlendi. 2008–2012 yılları arasında Ak-Al Tekstil'de Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Küçük, 2012'de Akkök Holding'e Yeni Projeler Direktörü olarak atandı. 2013–2015 döneminde Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörlüğü görevini yürüten Küçük, 2015 -2023 yılları arasında Akcoat Genel Müdürü olarak görev yaptı. Küçük, 2023 yılından bu yana Akkök Holding CFO'su olarak görev yapıyordu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
'Pretty Little Baby' adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti

Unutulmayan şarkıların sahibi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi ilde kaç birinci var? İşte 'LGS'de usulsüzlük' iddialarına sebep olan liste

İşte "LGS'de usulsüzlük" iddialarına sebep olan liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.