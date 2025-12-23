Akkim Kimya CDP'nin su güvenliği programında Global A Listesi'ne girdi

Akkim Kimya, çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) su güvenliği programlarında liderlik seviyesi "Global A Listesi"nde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkök Holding'in kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Akkim Kimya, sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir başarıya imza attı.

Şirket, CDP'nin 2025 yılı değerlendirmesinde geçen yıla göre 3 basamak yükselerek su güvenliği programında en yüksek seviye A skoruna ulaştı.

Yalova başta olmak üzere 5 farklı lokasyonda yıllık 800 bin ton üretim kapasitesine sahip şirket, söz konusu skorla küresel liderler arasına girerken, İklim Değişikliği Programı'nda ise B skoru alarak "İyi Yönetim" seviyesinde sınıflandırıldı.

Sürdürülebilirlikte bütüncül yaklaşım

CDP değerlendirmeleri, şirketlerin su kaynaklarının korunması, iklim risklerinin yönetimi, şeffaflık ve sürdürülebilirlik stratejilerinin etkinliği gibi başlıklardaki performanslarını küresel ölçekte karşılaştırmalı olarak sunuyor.

Sürdürülebilirliği operasyonel bir hedef olmanın ötesinde tüm karar alma süreçlerine entegre edilen stratejik bir yaklaşım olarak ele alan Akkim Kimya, çevresel sorumluluk yaklaşımını iş yapış biçimlerinin temel bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Su güvenliği ve iklim değişikliği başta olmak üzere çevresel etki alanlarında somut hedefler belirleyen şirket, bu kapsamda su tasarrufu, emisyon yönetimi ve kaynak verimliliğine odaklanan projeler sürdürüyor.

Akkim Kimya, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, temiz su ve hijyen, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi ve inovasyon, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemiyle biyoçeşitliliğin korunması gibi alanlara öncelik veriyor. Şirket, bu başlıklardaki performansını şeffaf raporlama ve sürekli iyileştirme anlayışıyla güçlendirmek için çalışmalar yürütüyor.