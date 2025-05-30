Akkim Yapı Kimyasalları, 2024'te Türkiye İhracat Lideri Oldu

Akkim Yapı Kimyasalları, 2024'te Türkiye İhracat Lideri Oldu
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Akkim Yapı Kimyasalları, İKMİB'in düzenlediği ödüllerde Yapıştırıcı-Tutkallar ve Boya-Vernik-Mürekkepler kategorilerinde birinci olarak Türkiye'nin ihracat lideri olduğunu duyurdu. Ayrıca, İSO 500 listesinde 10 basamak yükselerek 352'nci sıraya çıktı.

AKKİM Yapı Kimyasalları, 2024 yılında sektörünün Türkiye ihracat lideri olduğunu duyurdu. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 'İhracatın Yıldızları' ödüllerinde Yapıştırıcı-Tutkallar ve Boya-Vernik-Mürekkepler kategorilerinde birincilik kürsüsüne çıkan Akkim, aynı zamanda İSO 500 listesinde de 352'nci sıraya yükseldi.

Akkim Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı-Tutkallar ve Boya-Vernik-Mürekkepler kategorilerinde Türkiye'nin ihracat şampiyonu olduğunu duyurdu. Ayrıca şirket, sanayi sektörünün öncülerinin yer aldığı İSO 500- Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinde 10 basamak yükselerek 352'nci sıraya çıktı. Yükselişin, şirketin yalnızca ihracatta değil, üretim gücü ve sürdürülebilir büyüme açısından da istikrarlı bir performans sergilediğinin göstergesi olduğu aktarıldı.

İNOVASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAĞINDA BÜYÜME

Akkim Yönetim Kurulu yaptığı açıklamayla; ihracat şampiyonluğunu sürdürmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, bu başarının inovasyon ve sürdürülebilirliğe verdikleri önemin sonucu olduğunu vurguladı. İklim krizi ve kaynakların sınırlılığı gibi küresel zorluklara karşı, yalnızca bugünü değil, geleceği de düşünerek hareket ettiklerini ifade etti. Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sağlama hedefiyle, çevre dostu üretim, inovasyon ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle ihracat odaklı büyümeye devam edeceklerini belirtti.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

"Bu başarı yalnızca Akkim'in değil, tüm değer zincirimizin eseridir. Özverili çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve bize güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Yirmi yılı aşkın süredir birlikte yazdığımız bu başarı hikayesi, insan ve çevre odaklı bir anlayışla büyümeyi sürdürecektir. Akkim Yapı Kimyasalları, yüzde yüz yerli sermaye ile faaliyet göstererek 130'dan fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla sadece ekonomik değer üretmekle kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir üretim anlayışıyla çevresel sorumluluklarını da yerine getiriyor. İleri teknoloji yatırımları, çevreye duyarlı üretim tesisleri ve sürdürülebilir büyüme modeliyle örnek teşkil ediyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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