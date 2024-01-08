Akkim, Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu ile Aile İçi İletişim Semineri Düzenliyor

Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren Akkim, halka açık seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda Psikiyatrist ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu, 10 Ocak'ta Yalova'da halka açık seminer verecek.

'Aile içi iletişim" başlığıyla düzenlenecek halka açık seminerde Gülseren Budayıcıoğlu, aile içi iletişimde sağlıklı ilişkilerin önemini vurgulayacak. Çatışma yönetimi, sağlıklı iletişim becerileri ve aile üyeleri arasındaki bağları güçlendirmek gibi önemli konuların konuşulacağı seminer, halkına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Psikiyatri alanındaki çalışmalarının yanı sıra, çok satanlar arasına giren ve TV dizileri çekilen pek çok romanı bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, Yalova'da 10 Ocak'ta saat 19: 00'da Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde seminer verecek.