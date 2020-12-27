Akit TV spikeri, korona aşısının mucidi Uğur Şahin'in Türkçesini eleştirdi: Keşke Almanca konuşsaydı, tercüme yapardık daha kolay anlaşılırdı

Akit TV spikeri Yusuf Ozan, koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in Türkçesini eleştirdi. "35'inden sonra Türkiye'ye gelen yabancı futbolcular kadar Türkçe konuşabiliyor" diyen Ozan Demir, daha sonra, "Keşke Almanca konuşsaydı, tercüme yapardık daha kolay anlaşılırdı" ifadesini kullandı.

Akit TV spikeri Yusuf Ozan Demir, Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in Türkçesini ağır sözlerle eleştirdi. Uğur Şahin'in Türkçesi için "35'inden sonra Türkiye'ye gelen yabancı futbolcular kadar Türkçe konuşabiliyor" ifadelerini kullanan Yusuf Ozan, daha sonra ise Keşke Almanca konuşsaydı, tercüme yapardık daha kolay anlaşılırdı" dedi.

"AŞI SANA YASAK AMA BİZE DAYATMA YOLUNA GİDİYORLAR"

Uğur Şahin'in aşı yaptırmayacağını söylediğini öne süren Yusuf Ozan, "Gerekçesi de şu şirketimiz bize bu aşıyı yasakladı. Senin geliştirdiğin aşı sana yasak ama bizlere de dayatma yoluna gidiyorlar. Bunları soranlara da cahil diyorlar. Benim bildiğim sorgulayan insanlar cahil değildir. Körü körüne bağlanan insanlar cahildir" dedi.

UĞUR ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

Almanya'nın Mainz kentinde basın toplantısında konuşan Şahin kendisinin aşı olup olmayacağıyla ilgili soruya "Bunu şu an inceliyoruz. Çalışanlar için ekstra küçük sayıda üretim yapmak istiyoruz. O zaman muhtemelen aşı olurum" demişti.