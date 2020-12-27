Akit TV spikeri, korona aşısının mucidi Uğur Şahin'in Türkçesini eleştirdi: Keşke Almanca konuşsaydı, tercüme yapardık daha kolay anlaşılırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Akit TV spikeri, korona aşısının mucidi Uğur Şahin'in Türkçesini eleştirdi: Keşke Almanca konuşsaydı, tercüme yapardık daha kolay anlaşılırdı

27.12.2020 21:52 | Son Güncelleme: 27.12.2020 22:02
Akit TV spikeri, korona aşısının mucidi Uğur Şahin'in Türkçesini eleştirdi: Keşke Almanca konuşsaydı, tercüme yapardık daha kolay anlaşılırdı

Akit TV spikeri Yusuf Ozan, koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in Türkçesini eleştirdi. "35'inden sonra Türkiye'ye gelen yabancı futbolcular kadar Türkçe konuşabiliyor" diyen Ozan Demir, daha sonra, "Keşke Almanca konuşsaydı, tercüme yapardık daha kolay anlaşılırdı" ifadesini kullandı.

Akit TV spikeri Yusuf Ozan Demir, Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in Türkçesini ağır sözlerle eleştirdi. Uğur Şahin'in Türkçesi için "35'inden sonra Türkiye'ye gelen yabancı futbolcular kadar Türkçe konuşabiliyor" ifadelerini kullanan Yusuf Ozan, daha sonra ise Keşke Almanca konuşsaydı, tercüme yapardık daha kolay anlaşılırdı" dedi.

Akit TV spikeri, korona aşısının mucidi Uğur Şahin'i Türkçesi eleştirdi: Keşke Almanca konuşsaydı, tercüme yapardık daha kolay anlaşılırdı

"AŞI SANA YASAK AMA BİZE DAYATMA YOLUNA GİDİYORLAR"

Uğur Şahin'in aşı yaptırmayacağını söylediğini öne süren Yusuf Ozan, "Gerekçesi de şu şirketimiz bize bu aşıyı yasakladı. Senin geliştirdiğin aşı sana yasak ama bizlere de dayatma yoluna gidiyorlar. Bunları soranlara da cahil diyorlar. Benim bildiğim sorgulayan insanlar cahil değildir. Körü körüne bağlanan insanlar cahildir" dedi.

UĞUR ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

Almanya'nın Mainz kentinde basın toplantısında konuşan Şahin kendisinin aşı olup olmayacağıyla ilgili soruya "Bunu şu an inceliyoruz. Çalışanlar için ekstra küçük sayıda üretim yapmak istiyoruz. O zaman muhtemelen aşı olurum" demişti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Kenan İmirzalıoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ryan Babel Erol Bulut Fatih Terim Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Elazığ Deprem Ankara Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akit TV spikeri, korona aşısının mucidi Uğur Şahin'in Türkçesini eleştirdi: Keşke Almanca konuşsaydı, tercüme yapardık daha kolay anlaşılırdı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 22:02:50. #1.14#
title