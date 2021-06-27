Akıntıya kapılıp gözlerden kaybolan kadının cesedi denizin 4 mil açığında bulundu
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Akıntıya kapılıp gözlerden kaybolan kadının cesedi denizin 4 mil açığında bulundu

Akıntıya kapılıp gözlerden kaybolan kadının cesedi denizin 4 mil açığında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da eşiyle birlikte denize girdikten sonra gözlerden kaybolan 63 yaşındaki kadının, denizin 4 mil açığında cansız bedeni bulundu.

Antalya'da eşiyle birlikte denize girdikten sonra gözlerden kaybolan 63 yaşındaki kadının, denizin 4 mil açığında cansız bedeni bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle yeri tespit edilen kadın, bota alınarak yat limanına getirildi. Talihsiz kadının, ilk belirlemelere göre boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte sahile gelen Şehriban Kutlu (63), yine eşiyle birlikte denize girdi. Kıyıdan açılan ikili, iddiaya göre birbirlerinden ayrılarak yüzmeye devam etti. Eşi tekrar aynı noktaya geldiğinde ise Şehriban Kutlu'yu göremedi. Durumun polise bildirilmesi üzerine, Sahil Güvenlik ekipleri ile deniz polisi havadan ve karadan bölgeyi taramaya başladı. Uzun arayışlar sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir helikopter, denizin 4 mil açığında hareketsiz duran bir kişiyi tespit etti. Bölgeye sevk edilen ekipler, bota aldıkları kadının Şehriban Kutlu olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri, Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

İlk belirlemelere göre denizde boğularak hayatını kaybettiği belirtilen Kutlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeni incelenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Akıntıya kapılıp gözlerden kaybolan kadının cesedi denizin 4 mil açığında bulundu
Akıntıya kapılıp gözlerden kaybolan kadının cesedi denizin 4 mil açığında bulundu
Akıntıya kapılıp gözlerden kaybolan kadının cesedi denizin 4 mil açığında bulundu
Akıntıya kapılıp gözlerden kaybolan kadının cesedi denizin 4 mil açığında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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