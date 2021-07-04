Akıntıya kapılan kişi, boğulmaktan son anda kurtarıldı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde piknik için geldiği mesire alanındaki Süvari Deresi'ne yüzmek için giren Mustafa Yılmaz (27) akıntıya kapıldı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde piknik için geldiği mesire alanındaki Süvari Deresi'ne yüzmek için giren Mustafa Yılmaz (27) akıntıya kapıldı. Ailesi ve diğer piknikçilerin yardımıyla boğulmaktan kurtarılan Yılmaz, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Acısu Mahallesi Süvari Deresi kenarındaki mesire alanında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Sincan ilçesinden piknik için gelen Mustafa Yılmaz, yüzmek için dereye girdi. Yılmaz, bir süre sonra akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı. Yılmaz'ın çırpınışlarını gören ailesi ve alandaki diğer piknikçiler, suya girerek Yılmaz'ı dereden çıkarmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olan Mustafa Yılmaz'a sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Yılmaz, bölgeye gönderilen ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Dasdelen