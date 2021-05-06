AkınRobotics bünyesinde İstanbul'da faaliyete geçecek "Robot Müzesi"nin temeli atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AkınRobotics bünyesinde İstanbul'da faaliyete geçecek "Robot Müzesi"nin temeli atıldı

AkınRobotics bünyesinde İstanbul'da faaliyete geçecek 'Robot Müzesi'nin temeli atıldı
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Yerli robotik markası AkınRobotics bünyesinde İstanbul'da faaliyete geçecek "Robot Müzesi"nin temelinin atıldığı bildirildi.

Yerli robotik markası AkınRobotics bünyesinde İstanbul'da faaliyete geçecek "Robot Müzesi"nin temelinin atıldığı bildirildi.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, AkınRobotics bünyesinde İstanbul Avcılar'da faaliyete geçecek olan Robot Müzesi'nin temellerinin atıldığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle katılımın kısıtlı tutulduğu ifade edilen açıklamada, Akınsoft ve AkınRobotics Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Dünyada bir ilk olacak robot müzesinin temellerini İstanbul'da atıyoruz. Robot müzemizde, insansı robot teknolojilerinin ve bilgisayar sistemlerinin geçmişten günümüze gelişim süreçlerini sunacağız. Vatana millete ve tüm insanlığa hayırlı olsun."

Açıklamada, geride bıraktığı süreçte, yaptığı çalışmalarla alanında birçok ilki gerçekleştiren AkınRobotics'in, yüksek teknoloji yolunda hızla ilerlemeyi sürdürürken, geleceğe yönelik yeni projeleri ile bilime ve insanlığa hizmet etmeye devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Zeytinburnu'nda yıkılan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı
Zeytinburnu'nda yıkılan binanın yapı ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Gaybubet evlerine 'maaş' dağıtan FETÖ'cü çıplak ayakla kaçarken yakalandı
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Gaybubet evlerine "maaş" dağıtan FETÖ'cü çıplak ayakla kaçarken yakalandı
İstanbul Sultangazi'de kolay yoldan zengin olmak isteyen defineciler ormanda ölüm çukurları kazdı
İstanbul Sultangazi'de kolay yoldan zengin olmak isteyen defineciler ormanda ölüm çukurları kazdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cansu Dere Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Diego Salih Uçan Ünal Karaman Ali Tandoğan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AkınRobotics bünyesinde İstanbul'da faaliyete geçecek "Robot Müzesi"nin temeli atıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 16:37:15. #1.14#

title