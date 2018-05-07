Akıncılar'da Bilim Fuarı Açıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Destekleme Programı" kapsamında bilim fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı fuarı inceleyen Akıncılar Kaymakamı Akın Karagöz, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Gençlerin gurur verici projelerini çok beğendiğini belirten Karagöz, "Bu tür TÜBİTAK Bilim Fuarları öğrencilerde analitik düşünme, bilimsel çalışmalara ilgi ve araştırma becerilerini geliştirmesine katkı sağlıyor. Çok güzel buluşlar olmuş. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Akıllı kasis ilgi odağı oldu

12-A sınıfı öğrencilerinden Ferhat Mahmut Şen, Bahattin Özece ve Ali Aydın tarafından yapılan akıllı kasis projesi ziyaretçilerin ilgisini çekti. Projenin özgün bir tasarım olduğunu ifade eden öğrenciler patent için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuracaklarını söylediler.

Proje hakkında bilgi veren Özece, "Özellikle okul bölgelerinde araçların daha yavaş gitmeleri için böyle bir buluş gerçekleştirdik. Araç hızlı geldiğinde akıllı kasis dediğimiz bu buluş, herhangi bir inme olmadan direk sert bir vuruşla aracın lastiklerine zarar vermektedir. Araç belli bir hıza düştüğünde ise akıllı kasis hıza endeksli olarak şişmesi düşmekte ve araca herhangi bir zarar vermemektedir." dedi.

Programa, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevki Yüksel, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.