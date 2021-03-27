Akıncı Yağız öldü mü? Serhan Onat neden diziden ayrıldı? Akıncı Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli?

Akıncı dizisinde bugün birçok karakter diziden ayrıldı. Diziden ayrılan karakterlerden birisi de Yağız oldu. Peki Yağız neden öldü? Diziden mi ayrıldı? Serhan Onat diziden mi ayrılıyor? Akıncı Yağız kimdir? Serhan Onat kimdir, kaç yaşında, nereli?

Akıncı'nın son bölümünde Yağız öldürülmüştü. Bunun ardından Yağız diziden mi çıkıyor, neden diziden ayrılıyor merak edildi. Yağız öldü mü, Yağız diziden mi çıktı? Resmi açıklama yapıldı mı?

AKINCI YAĞIZ ÖLDÜ MÜ?

Akıncı'nın 13. bölümünde Aylin ve Didem diziye yeni katılan kötü karakter tarafından öldürüldü. Bunun yanı sıra Cevdet'in oğlu Yağız da aynı şekilde diziye yeni katılan kötü karakterler tarafından öldürüldüğü düşünülüyor.

AKINCI YAĞIZ KİMDİR?

Yağız karakterini canlandıran oyuncu Serhan Onat'tır.

SERHAN ONAT KİMDİR?

Serhan Onat (d. 27 Mayıs 1994; İzmit), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Serhan Onat 27 Mayıs 1994 tarihinde Erdin ve Nural Onat çiftinin ikinci çocuğu olarak İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra dans ve tiyatro eğitimi almak üzere lise hayatının son yıllarını İstanbul 'da geçiren oyuncu, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazandı. Deniz ve kayak tutkusu olan Serhan Onat hobi olarak yelkenli tekne kaptanlığı da yapmaktadır.

Lise yıllarında başladığı tiyatro ve ileri dans eğitimine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde devam etti. Üniversite eğitimi sırasında birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu 2014 yılında Şehzade Murad karakterini canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl ile ilk kez izleyici karşısına çıktı. 2015 yılında Show TV'de yayınlanan Mayıs Kraliçesi ile ekrana gelen oyuncu şu sıralar Kanal D 'de ekrana gelen Bodrum Masalı dizisinde Uzay karakterini canlandırdı. Televizyon ve sinema çalışmalarının yanı sıra halen üniversite eğitimine devam eden oyuncu, yurt içi ve yurt dışında önemli festivallerde katılımcı olarak yer aldı ve birçok atölye çalışmasına katıldı.