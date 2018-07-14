Akıncı Üssü davasında 3 sanığa tahliye

ANKARA - FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanık avukatlarının beyanları alındı. Müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne süren avukatlar, tahliye talebinde bulundu.

3 sanık için tahliye talebi

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, mütalaasını sunması için duruşma savcısına söz hakkı verdi. Savcı, tutuklu sanıklar Fevzi Kılıç, Ahmet Gökten ve Ferdi Dal'ın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme ara kararını açıkladı

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Fevzi Kılıç, Ferdi Dal ve Cihan Cengiz'in adli kontrol şartı ile tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün sivil imamı Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamına, infazı için yazılan müzekkere, iade talepleri ve kırmızı bülten müzakere cevaplarının beklenmesine hükmeden mahkeme, davanın 10 Eylül-19 Ekim 2018 tarihleri arasında görülmesini kararlaştırdı.