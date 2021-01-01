Akıncı Köksal - Sermet Yeşil kimdir? Sermet Yeşil kaç yaşında, nereli? Sermet Yeşil hayatı ve biyografisi

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncu olan Sermet Yeşil yepyeni bir proje ile ekranlara dönüş yaptı. Akıncı dizisi oyuncularından olan Akıncı Sermet Yeşil kimdir? Sermet Yeşil kaç yaşında, nereli? Sermet Yeşil hayatı ve biyografisi

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Sermet Yeşil, hayranlarını sevindirdi. Akıncıdizisiyle ekranlarda yer alan başarılı oyuncu Sermet Yeşil kimdir? İşte detaylar...

SERMET YEŞİL KİMDİR?

1977 Eskişehir doğumlu Sermet Yeşil, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Tiyatro Anadolu'da görev aldı. Sermet Yeşil halen Eskişehir Şehir Tiyatroları oyuncularındandır.

Tiyatro Anadolu bünyesinde Keşanlı Ali Destanı, Bay Biedermann ve Kundakçılar, Fırtına, Melekler Şehri, Kökler, Kuru Gürültü, Midas'ın Kulakları, Körayak ve Hırsız isimli oyunlarda; 2005 yılından bu yana da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Kuvayi Milliye, Karmakarışık, Büyük Aşıkların Sonuncusu, Caligula, Sırça Kümes, Bay Kolpert, Özgürlüğün Bedeli oyunlarında yer aldı. Halen TiyatroPol bünyesinde Teklif adlı oyunda oynamaktadır.

Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Yeşil, televizyon ve sinema çalışmalarına da devam etmektedir. Rol aldığı yapımlar arasında, Gişe Memuru, Kosmos, Kaç Para Kaç, İlkbahar-Sonbahar, Hiçbiryerde gibi sinema filmleri ile Leyla ile Mecnun, Mor Menekşeler, Eski Hikaye ve Şubat gibi televizyon dizileri yer almaktadır.

ROL ALDIĞI DİZİ FİLMLER

- (2014) Karadayı - Sarı Cemal

- (2013) Muhteşem Yüzyıl - Şah Tahmasb

- (2013) Eski Hikaye - Cengiz Timuçin

- (2012) Şubat - Deli İbrahim

- (2011) Leyla ile Mecnun - Ahmet

- (2010) Gönülçelen - Mahir

- (2010) Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Ahmet

ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

- (2014) Suret (Kısa Film) - Adem

- (2011) Gişe Memuru - Artun

- (2009) Kosmos - Kosmos

- (2009) İlkbahar Sonbahar

- (2006) Hiçbiryerde - Halim

- (1999) Kaç Para Kaç - Çırak1