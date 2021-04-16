Akıncı neden yok, neden başlamadı, ne zaman başlıyor, bitti mi? Akıncı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Geç mi başlıyor?

Cuma günü ATV ekranlarında yayınlanan Akıncı bugün tam saatinde başlamadı. Bunun ardından seyirciler tarafından Akıncı bitti mi, neden yok, ne zaman başlayacak gibi sorular soruldu. Peki, Akıncı ne zaman, saat kaçta? Akıncı geç mi başlayacak?

Akıncı yeni bölümü ne zaman, saat kaçta başlayacak? Akıncı saat 20:00'da mi 21:00'da mı başlayacak? Akıncı neden yok, ne zaman? Akıncı bugün yayınlanmayacak mı? Akıncıfinal mi olacak, bitti mi? ATV yayın akışı! Detaylar haberimizde.

AKINCI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEDEN BAŞLAMADI?

Akıncı normalde her hafta Cuma günleri saat 20:00 'da başlıyordu. Fakat Ramazan ayında ATV'de "Nihat Hatipoğlu ile İftar" programı olduğundan dolayı dizi 10 dakika geç başlayacak. Yani dizi 20:10 'da yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi final yapmadı veya bitmedi. Sadece 10 dakika geç başlayacaktır.

AKINCI NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

Ramazan ayına özel ATV'de her gün 19:20 ile 20:10 arasında "Nihat Hatipoğlu ile İftar" programı olacak. Bundan dolayı Akıncı dizisi 10 dakika geç başlayacaktır. Kısacası dizinin yeni bölümü 16 Nisan Cuma bugün saat 20:10 geçe başlıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber

19:20 - Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 - Akıncı

00:20 - Maraşlı