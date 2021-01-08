Akıncı ne zaman, bu akşam var mı? Akıncı hangi gün, hangi kanalda? İşte Akıncı yeni bölüm detayları...
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Akıncı ne zaman, bu akşam var mı? Akıncı hangi gün, hangi kanalda? İşte Akıncı yeni bölüm detayları...

08.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:43
Akıncı ne zaman, bu akşam var mı? Akıncı hangi gün, hangi kanalda? İşte Akıncı yeni bölüm detayları...

Yeni yıl ile birlikte yayın hayatına yeni bir dizi katıldı: Akıncı! İlk bölümüyle ekranlarda izleyiciyle buluşan Akıncı dizisi, ne tarz bir dizi merak ediliyor. Peki, Akıncı ne zaman, bu akşam var mı? Akıncı hangi gün, hangi kanalda? İşte Akıncı yeni bölüm detayları...

İlk bölümü ile 1 Ocak'ta ekranlara gelen Akıncı dizisinin detayları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla Akıncı dizisi başladı.

AKINCI NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Akıncı ilk bölümü ile 1 Ocak'ta ekranlara geldi. Akıncı her hafta Cuma günü saat 20.00'da yayınlanıyor.

AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Tanıtımı ile dizinin dev oyuncu kadrosunu ilk kez izleyici ile buluşturdu. Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı dizisinin yeni tanıtımı heyecan uyandırıcı sahneleriyle dikkat çekiyor.

Akıncı ne zaman, bu akşam var mı? Akıncı hangi gün, hangi kanalda? İşte Akıncı yeni bölüm detayları...
AKINCI

AKINCI KONUSU

Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir. Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.

Akıncı ne zaman, bu akşam var mı? Akıncı hangi gün, hangi kanalda? İşte Akıncı yeni bölüm detayları...
AKINCI

AKINCI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AKINCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Akıncı dizisi konusu itibariyle İstanbul'da geçiyor. Dizi, İstanbul'un çeşitli tarihi semtlerinde ve tüm İstanbul'da geçiyor.

Akıncı ne zaman, bu akşam var mı? Akıncı hangi gün, hangi kanalda? İşte Akıncı yeni bölüm detayları...
AKINCI
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