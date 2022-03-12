Akıncı İHA irtifa rekorunu kırdı - Haberler

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Akıncı İHA irtifa rekorunu kırdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bayraktar AKINCI B TİHA,son gerçekleşen test uçuşunda rekora uçtu.

Bayraktar AKINCI B Tiha,

son gerçekleşen test uçuşunda rekora uçtu..

AKINCI, 40 bin 170 feet yüksekliğe çıkarak milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırdı..

efekt..

29 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI Tiha, 8 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiği uçuş testinde 38 bin 39 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin

irtifa rekorunu kırmıştı..

efekt..

Bayraktar AKINCI Tiha'lar halihazırda güvenlik güçlerimiz tarafından

aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar güvenlik güçleri

envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA girdi..

Taarruzi İnsansız Hava Aracı için 2 ülke ile de

ihracat sözleşmesi imzalandı..

efekt..

Milli TİHA'nın yeni versiyonu Bayraktar AKINCI c'nin

ise ilk uçuşunu yakın zamanda yapması planlanıyor..

Akıncı İHA irtifa rekorunu kırdı

Akıncı İHA irtifa rekorunu kırdı

Akıncı İHA irtifa rekorunu kırdı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

cumhurbaşkanı, Havacılık, Milli, TİHA, Güncel, Haberler

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