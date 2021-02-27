Akıncı 'Güneş' kimdir? Akıncı dizisi Güneş (Hira Koyuncuoğlu) kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ekranların sevilen dizisi Akıncı'ya yeni oyuncu katıldı. Diziye yeni katılan oyunculardan birisi Hira Koyuncuoğlu'dur. Peki Güneş karakterini canlandıran Hira Koyuncuoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Detaylar haberimizde.

Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin yer alan Akıncı dizisine hangi oyuncu katıldı? Hira Koyuncuoğlu kimdir? Hira Koyuncuoğlu kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

AKINCI DİZİSİ GÜNEŞ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Güneş karakterini "Hira Koyuncuoğlu" canlandırmaktadır.

HİRA KOYUNCUOĞLU KİMDİR?

İstanbullu Gelin dizisiyle tanıdığımız Hira Koyuncuoğlu, 1995, Yalova doğumludur. Kadir Has üniversitesi mezunu Koyuncuoğlu, 2012 yılında Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu dizisiyle oyunculuğa adım attı. Birçok dizide rol alan oyuncu son olarak Akıncı dizisine transferi ile konuşuldu.

HİRA KOYUNCUOĞLU DİZİLERİ

Adını Feriha koydum Emir'in Yolu

O Hayat Benim

İstanbullu Gelin

Akıncı