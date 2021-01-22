Akıncı dizisi Orhan kimdir? Tolga Tekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Tolga Tekin dizileri!
Altın Portakal Ulusal Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi, başarılı oyuncu Tolga Tekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Tolga Tekin dizileri! Akıncı dizisi Orhan kimdir?
Son olarak Akıncı dizisinde "Orhan" karakteri ile ekranda gördüğümüz Tolga Tekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Tolga Tekin dizileri! Akıncı dizisi Orhan kimdir?
AKINCI DİZİSİ ORHAN KİMDİR? TOLGA TEKİN KİMDİR?
Tolga Tekin, 19 Mart 1973, Ankara doğumlu Türk oyuncu. 19 Mart 1973 yılında Ankara'da doğmuştur. Orta eğitimini, Özel Arı Koleji'nde 1992'de tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden, 1996 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak, Adana Devlet Tiyatrosu'nda görevine başladı. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Bizim Evin Halleri dizisinde 4 yıl oyuncu olarak çalıştı. Halen, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaktadır. Tolga Tekin, 21 Temmuz 2013 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Koltuk ile evlenmiş, 2014 yılında ayrılmıştır.
TOLGA TEKİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
50m2 - 2021
Akıncı - Orhan - 2021
Rise of Empires: Ottoman - 2020
Bizi Hatırla - Kaan - 2019
Kelebekler - Cemal - 2018
Bir Litre Gözyaşı - Muzo - 2018
Vatanım Sensin - Mehmet Âkif Ersoy - 2018
Rüzgarda salınan Nilüfer - Korhan -2016
Paramparça : Cevdet Mercan - Özkan Gülpınar - 2014
Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar Gorbaçov -2013
Muhteşem Yüzyıl : Durul Taylan - Yağmur Taylan - Barbaros Hayreddin Paşa - 2012
Çıplak Gerçek : Nedim- 2012
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar - Gorbaçov - 2011
Reis: Yunus - 2011
Zenne: Cihan - 2011
Kardelen : Mehmet Güneş - Fotoğrafçı - 2010
Kapalı Çarşı : Ömür Atay - Mustafa - 2010
Deniz Yıldızı : Gürsel Ateş - (2009)
Bizim Evin Halleri : Samet Polat - Safa - 2008