Akıncı dizisi Orhan kimdir? Tolga Tekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Tolga Tekin dizileri!

Son olarak Akıncı dizisinde "Orhan" karakteri ile ekranda gördüğümüz Tolga Tekin kimdir, kaç yaşında, nereli? Tolga Tekin dizileri! Akıncı dizisi Orhan kimdir?

AKINCI DİZİSİ ORHAN KİMDİR? TOLGA TEKİN KİMDİR?

Tolga Tekin, 19 Mart 1973, Ankara doğumlu Türk oyuncu. 19 Mart 1973 yılında Ankara'da doğmuştur. Orta eğitimini, Özel Arı Koleji'nde 1992'de tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden, 1996 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak, Adana Devlet Tiyatrosu'nda görevine başladı. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Bizim Evin Halleri dizisinde 4 yıl oyuncu olarak çalıştı. Halen, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaktadır. Tolga Tekin, 21 Temmuz 2013 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Koltuk ile evlenmiş, 2014 yılında ayrılmıştır.

TOLGA TEKİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

50m2 - 2021

Akıncı - Orhan - 2021

Rise of Empires: Ottoman - 2020

Bizi Hatırla - Kaan - 2019

Kelebekler - Cemal - 2018

Bir Litre Gözyaşı - Muzo - 2018

Vatanım Sensin - Mehmet Âkif Ersoy - 2018

Rüzgarda salınan Nilüfer - Korhan -2016

Paramparça : Cevdet Mercan - Özkan Gülpınar - 2014

Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar Gorbaçov -2013

Muhteşem Yüzyıl : Durul Taylan - Yağmur Taylan - Barbaros Hayreddin Paşa - 2012

Çıplak Gerçek : Nedim- 2012

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar - Gorbaçov - 2011

Reis: Yunus - 2011

Zenne: Cihan - 2011

Kardelen : Mehmet Güneş - Fotoğrafçı - 2010

Kapalı Çarşı : Ömür Atay - Mustafa - 2010

Deniz Yıldızı : Gürsel Ateş - (2009)

Bizim Evin Halleri : Samet Polat - Safa - 2008