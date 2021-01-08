Akıncı dizisi Köksal kimdir? Akıncı "Sermet Yeşil" kimdir? Sermet Yeşil filmleri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Akıncı dizisi Köksal kimdir? Akıncı "Sermet Yeşil" kimdir? Sermet Yeşil filmleri!

08.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:35
Akıncı dizisi Köksal kimdir? Akıncı

Hacettepe Üniversitesi mezunu başarılı oyuncu ve tiyatro sanatçısı Akıncı dizisi Köksal kimdir? Akıncı "Sermet Yeşil" kimdir? Sermet Yeşil filmleri!

Son olarak Akıncı dizisi ile büyük beğeni toplayan Başarılı oyuncu Akıncı dizisi Köksal kimdir? Akıncı "Sermet Yeşil" kimdir? Sermet Yeşil filmleri!

AKINCI DİZİSİ KÖKSAL KİMDİR? AKINCI "SERMET YEŞİL" KİMDİR?

Sermet Yeşil, 1 Ocak 1977, Eskişehir doğumlu Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olup Anadolu Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, Anadolu Üniversitesi - Tiyatro Anadolu'da görev yaptı, 2005 yılından itibaren Eskişehir Şehir Tiyatroları'nda yer almaktadır.

SERMET YEŞİL FİLMLERİ!

2019- Payitaht: Abdülhamid

2019 Kapı (Sain)

2018/2020 Çukur (Halil)

2018 8. Gün (Sermet)

2016 Gülümse Yeter (Ahmet)

2014 Karadayı (dizi) (Sarı Cemal)

2014 Sûret (kısa film) (Âdem)

2014 Muhteşem Yüzyıl (Safeviler Devleti Şahı I. Tahmasb)

2013 Leyla ile Mecnun (Joker)

2013-2014 Eski Hikaye (Cengiz Timuçin)

2012-2013 Şubat (Deli İbrahim)

2011 Mor Menekşeler (dizi) (Payidar)

2011 Leyla ile Mecnun (Ahmet Doğru)

2010 Gönülçelen (Mahir)

2010 Gişe Memuru (Artun)

2010 Behzat Ç. (Ahmet)

2009 Kosmos (Kosmos)

2006 Hiçbiryerde (Halim)

1999 Kaç Para Kaç (Çırak)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Enis Arıkan Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akıncı dizisi Köksal kimdir? Akıncı "Sermet Yeşil" kimdir? Sermet Yeşil filmleri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 14:36:30. #1.14#
title