Akıncı dizisi bugün başlıyor! Akıncı ne zaman, saat kaçta? Akıncı konusu nedir? Akıncı 1. bölüm fragmanı!
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Akıncı dizisi bugün başlıyor! Akıncı ne zaman, saat kaçta? Akıncı konusu nedir? Akıncı 1. bölüm fragmanı!

01.01.2021 10:12 | Son Güncelleme: 01.01.2021 10:15
Akıncı dizisi bugün başlıyor! Akıncı ne zaman, saat kaçta? Akıncı konusu nedir? Akıncı 1. bölüm fragmanı!

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Akıncı 1. bölümüyle bugün başlıyor! Yeni yılın ilk dizisi Akıncı, bugün seyircilerle buluşuyor. "Hiçbir suç cezasız kalmayacak" sloganıyla hayatlarımıza girecek bir Türk süper kahramanın hikayesini anlatıyor! Peki Akıncı ne zaman başlıyor ve oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Akıncı 1. bölüm fragmanı!

"Ben Akıncı Bey'i Turhanoğlu Fatih... Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım!" ATV'nin yeni dizisi Akıncı bugün başlıyor! Bir süredir merakla beklenen Akıncı dizisi için birbirinden farklı fragmanlar yayınlandı. Oyuncu kadrosunda güçlü isimler olan Akıncı, hikayesi ile de dikkat çekiyor. İstanbul'u korumaya kendini adayan bir süper kahraman olan Akıncı'nın hikayesi şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Akıncı oyuncuları ve konusu nedir? İşte Akıncı 1. Bölüm Fragmanı!

AKINCI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin merak edilen yeni dizisi Akıncı, yeni yılın ilk dizisi olarak bugün yani 1 Ocak 2021 tarihinde saat 20:00'da ATV ekranlarında seyircilerle buluşacak!

AKINCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Akıncı, televizyon tarihinin gerek konusu gerek türü kapsamında, ilk yerli süper kahraman dizilerinden biri olacak. Akıncı dizisi, Akıncı Fatih adında bir süper kahramanın öyküsünü anlatıyor. Kendisini "Sultanım'ın Şehri" dediği İstanbul'a adayan Akıncı Fatih, İstanbul'u korumayı amaç edinmiş bir süper kahramanın hikayesi.

AKINCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Akıncı dizisi konusundan da anlaşılacağı gibi İstanbul'da çekiliyor. Dizi, İstanbul'un çeşitli tarihi semtlerinde ve tüm İstanbul'da geçiyor.

AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Akıncı oyuncularının tümü henüz netleşmedi. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla Dizinin baş rolünü Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler gibi isimler paylaşıyor. Dizide ayrıca:

  • Tolga Tekin
  • Erkan Bektaş
  • Sermet Yeşil
  • Didem İnselel
  • Serhat Onat
  • Ayça Erturan
  • Müge Boz
  • Berrin Arısoy
  • Berrak Kuş
  • Yılmaz Bayraktar
  • Ercü Turan
  • Deren Talu gibi isimler de yer alıyor.

AKINCI 1. BÖLÜM FRAGMANI

"Ben Akıncı Bey'i Turhanoğlu Fatih... Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım!" sloganıyla akıllara kazınan Akıncı'dan birçok fragman yayınlandı. İşte Akıncı 1. Bölüm son fragmanı!

AKINCI 1. BÖLÜM FRAGMANINI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!

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