Akıncı canlı izle! ATV Akıncı canlı yeni bölüm izle! 16 Nisan Akıncı full HD canlı izle!

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ATV'nin Cuma akşamları yayınlanan ve çok sevilen dizisi Akıncı bu akşam 16. bölümüyle ekranlarda olacak! ATV Akıncı canlı izle! Akıncı 16. yeni bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı 16. yeni bölüm fragmanı izle! Akıncı canlı izle! Akıncı ATV canlı yayın izle! Akıncı 16. Bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 16. yeni bölüm canlı izle! Akıncı 16. Bölümde neler olacak? Akıncı 15. Bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

AKINCI ATV CANLI!

AKINCI 16.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Acı getirenlerle Beyza'yı öldürenler aynı kişiler!"

Fatih kardeşi Beyza'yı öldürenler ile Acı Getirenler'in aynı kişiler olduğunu anlamıştır. Nergis ise hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır. Araştırmaları sonucunda öldü zannettiği birisinin yaşadığını ortaya çıkarır. Ama cevapları için babası Cevdet'i bulmak zorundadır.

Acı Getirenler, şehrin yeraltını tamamıyla ele geçirmişlerdir. Şimdi ise cüretkar planlarını uygulamak için harekete geçmişlerdir. Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar ama hesaba katmadıkları bir şey vardır, Akıncı geri dönmüştür!

AKINCI 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AKINCI 15. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fatih, Acı Getirenler'in planlarını bozabilecek mi?

Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır. İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir. Bunun için inanılmaz bir oyun kurarlar. Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır. Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır. Fatih ise Beyza'nın katillerini ararken, kardeşi Murat'la karşı karşıya gelecektir.

AKINCI SON BÖLÜM İZLE!

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş - Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Savaş Alp Başar - Taner

Deren Talu - Didem

Ercü Turan - Lucas

Bilgi Aydoğmuş - Yeliz

Selin Çuhadaroğlu - Beyza

Öykü Su Okur - Duygu

Kubilay Yılmaz

Yunus Destebaşı

AKINCI ATV CANLI İZLE!

AKINCI 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!