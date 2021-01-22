Akıncı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Akıncı 4. bölüm izle full izle!
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Akıncı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Akıncı 4. bölüm izle full izle!

22.01.2021 20:45 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:54
Akıncı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Akıncı 4. bölüm izle full izle!

Akıncı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Akıncı dizisinin 4. bölümü ardından araştırılmaya başladı. ATV'de yayınlanan Akıncı 5. bölüm fragmanı izle! Akıncı son bölüm özeti! 22 Ocak Akıncı yeni bölümde neler olacak? ATV Akıncı 4. bölüm izle full izle!

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AKINCI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin yer aldığı Akıncı dizisi ATV ekranlarında bu akşam 4. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 4. bölümün ardından şimdi de Akıncı 5. bölüm için araştırmalarına başladılar. Akıncı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Akıncı 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Akıncı 5. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

AKINCI 4. BÖLÜM FRAGMANI

AKINCI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Cevdet, polis sorgusundan kurtulmanın yollarını araraken Nergis de babasının 'gerçekte' kim olduğunu öğrenmek için Kemal'den yardım ister.

Lukas görevden alındığını öğrendiğinde ülkeden ayrılmadan önce Akıncı'ya karşı savaş açmak için güç toplar. Lukas'ı takipte olan Akıncı için bu savaş beklediği fırsattır ama Lukas beklenmedik bir hamle yapar.

Gizli Yapı, yetki alanının dışına çıkan Lukas için ölüm emri verir ve bu görev Cevdet Emiroğlu'na verilir.

Bunu öğrenen Lukas, Cevdet'i Nergis üzerinden vurmayı planlar. Üstelik bu kez Akıncı, Nergis'in yardımına koşamayacak kadar uzaktadır. Nergis'i kurtarmak için sürpriz bir isim ortaya çıkar.

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