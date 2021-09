Akın Saatçi kimdir? Pilates Eğitmeni Akın Saatçi kaç yaşında, nereli? Akın Saatçi biyografisi!

FOX TV Çağla ile Yeni Bir Gün programına konuk olan Akın Saatçi'nin hayatı merak edildi. Peki, Oyuncu, model, pilates eğitmeni Akın Saatçi kimdir? Pilates Eğitmeni Akın Saatçi kaç yaşında, nereli? Akın Saatçi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AKIN SAATÇİ KİMDİR?

Akın Saatçi, 26 Nisan 1982 tarihinde Londra'da doğmuştur.

İstanbul Boğaziçi üniversitesinden 2005 yılında mezun oldu. Gaye Sökmen ajansına bağlı olarak modellik yapmaktadır. 2007 yılında altı ay kadar 2002 Dünya Güzeli Azra Akın'ın erkek arkadaşı oldu. 2007 yılında, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem, Ebru Cündübeyoğlu, Ebru Kocaağa, Kürşat Alnıaçık, Itır Esen, Kadir İnanır, Çağla Kubat'ın başrollerini paylaştıkları, Show TV'de yayınlanan televizyon dizisi "Kuzey Rüzgarı" dizisi ile de dizi hayatına başlayan Akın Saatçi, 2008 yılında Baba Ocağı dizisi ile devam etti.

2010 yılında "Deli Saraylı" dizisinde; Perran Kutman, Çetin Tekindor, Cüneyt Türel, Köksal Engür, Itır Esen, Melis Birkan, Özge Özpirinçci, Hakan Meriçliler, Ünal Gümüş ile birlikte oynadı. Akın Saatçi son olarak başrollerde Mehmet Ali Nuroğlu, Lavigna Longhi,Funda Eryiğit, Esra Ronabar, Erdal Yıldız, Denise Capezze, Birkan Sokulluve Selçuk Yöntem'in oynadığı "Uçurum" dizisinde Alex Kozlow karakterine can vermiştir.

Akın Saatçi, İstanbul 3.Levent'de (Management Of Anatomy and Sports Culture) "MASC Pilates Studio by Akın Saatçi" adında bir Pilates spor salonu olup, Gani Müjde, Belma Canciğer ve Demet Evgar gibi isimlerin devam ettiği salonu kendisi işletmektedir.2014 yılının Mart ayında başlayan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Akın Saatçi de "gönüllüler" takımında yarışıyor.

2014 yılında Survivor yarışmasında Ünlüler takımında; Oyuncu Tolga Karel, Futbolcu Ahmet Dursun, Voleybolcu Duygu Bal, Atlet Merve Aydın, Oyuncuİsmail Baki Tuncer,oyuncu Eda Özerkan, Şarkıcı Gökhan Keser, FutbolcuSerenay Aktaş var.

Gönüllüler takımında ise; Model Samanta Mendes, model ve oyuncu Akın Saatçi, Müge Üzel, Sahra Işık ve Berna Canbeldek, Turabi Çamkıran, Yiğit Dikmen, Ekrem Toraman, Ertunga Gemuhluoğlu ve Mert Palavaroğlu var.

FİLMLERİ

2012 - Uçurum (Alex) (TV Dizisi)

2011 - Aşağı Yukarı Yemişliler (Arda) (TV Dizisi)

2011 - Alemin Kıralı (TV Dizisi)

2010 - Deli Saraylı (TV Dizisi)

2009 - Sıkı Dostlar (TV Dizisi)

2008 - Proje 13 (Can) (TV Dizisi)

2008 - Adanalı (Alex) (TV Dizisi)

2008 - Baba Ocağı (Alp) (TV Dizisi)

2007 - Kuzey Rüzgarı (Akın)(TV Dizisi)

