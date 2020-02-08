Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı adliyede (2)
TUTUKLANDIAnkara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
08.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:13
TUTUKLANDI
Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA