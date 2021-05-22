Akın Akınözü öyle bir şey yaptı ki...
Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteriyle hayran kitlesini genişleten oyuncu Akın Akınözü, SMA hastası Miran bebek için bakın ne yaptı...
Geçtiğimiz haftalarda final yapan Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, Instagram'da Demet Evgar'ın canlı yayın konuğu oldu.
SMA hastası olan Miran bebeğe bağış toplanması için sevenlerine çağrıda bulunan Akınözü, Hercai dizisinin ilk bölümünde giydiği takım elbisesini Miran bebek için bağışladı.
Akın Akınözü'nün bu davranışı takdir topladı.
Kaynak: Snob Magazin