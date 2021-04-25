Akın Akınözü'nde sonra Ebru Şahin de 'Hercai'ye duygusal mesajla veda etti

Üç yıldır 'Hercai' dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, Instagram'dan duygusal mesajla veda etti. Projedeki fotoğraflarını paylaşan oyuncu, herkese teşekkür etti. İşte detaylar...

Ebru Şahin, 'Hercai' dizisine veda etti. Üç yıldır Reyyan karakterine hayat veren oyuncu, diziden karelerini Instagram'dan paylaşarak, duygularını dile getirdi. Şahin, "İklimi ağlamaklı, baharları kahverengi sarılı, insanı yokuşlu ama sığınaklı coğrafyalardan geçtik. Kalbimizde sızı ve sevgiye dönüşen yüz yıllık hikayeler ağırladı kulaklarımız. Bazen okuduğumuz bazen dinlediğimiz ama gerçek olduğunu bildiğimiz yaşamları paylaştı" diye yazdı.

"Gördük ki "yumuşak sertten güçlü, su kayadan güçlü, sevgi zorbalıktan güçlüdür" diyen oyuncu, "Reyyan'ım; sen beni büyütüp bana sınırlar verdin, ben sana sınırları aşabilmen için kanat" notunu düştü. Sözlerine devam eden Şahin, "Sen bana kötülüklere tebessümle susup zamana bırakma sabrı verdin; ben sana adalet araman için dil. Şimdi hapsedildiğin o kötü kalpli devin şatosunda değil; kendi hikayendeki sarayındasın. Sana sevgiyi öğreteceğin çocuklar emanet edip gidiyorum. Cesaret verdiğin kadınlar emanet ettiğim gibi..." ifadelerini kullandı.

"Açmayı bekleyen çiçeklerine bahar olup; seni can suyuna kavuşturup öyle gidiyorum" diyen oyuncu, "İlk başladığım yerde, son kez o merdivenlere oturup geçmişin hüznü ama iç huzuruyla gidiyorum" açıklamasını yaptı. Teşekkür de eden Şahin, "Ve size; başından beri bize dayanak olmuş tüm destekçilerimize ve canım ekibime hayat boyu güzellikler, sevgi bulacağınız yollar diliyorum. Beni duyan ve anlayan herkese teşekkürler…Ovalarda at koşturan özgür kızınız" diyerek, sözlerini bitirdi.

Kaynak: Snob Magazin