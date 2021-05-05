Akıma uyarak gençlik fotoğrafını paylaşan İlber Ortaylı, Twitter'ı kasıp kavurdu
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Akıma uyarak gençlik fotoğrafını paylaşan İlber Ortaylı, Twitter'ı kasıp kavurdu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Twitter'da hızla yayılan '20'li yaşlardan fotoğraf paylaşma' akımına uyan 73 yaşındaki İlber Ortaylı, 25 yaşındaki bir pozunu paylaştı. Ortaylı'nın 1972 yılına ait fotoğrafını gören takipçileri "Aktörlere taş çıkarırsın" yorumunu yaptı.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı sosyal medyanın yeni akımına uyarak 20'li yaşlarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Şimdilerde 73 yaşında olan Ortaylı'nın gençlik halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

HER GÖREN BAŞKA BİRİNE BENZETTİ

Twitter hesabından akıma dahil olan Ortaylı, fotoğrafını "Gençlik yılları, yıl 1972, yaş 25" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Twitter'da 3,3 milyon takipçisine bulunan ünlü tarihçi için "Robert Deniro gibisin", "Hocam gençlik simanız tarihçiden çok edebiyatçıya benziyor" ve "Yeşilçam oyuncusu gibisiniz" yorumları yapıldı.

İşte İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı:

Akıma uyarak gençlik fotoğrafını paylaşan İlber Ortaylı, Twitter'ı kasıp kavurdu
Akıma uyarak gençlik fotoğrafını paylaşan İlber Ortaylı, Twitter'ı kasıp kavurdu
Bakan Ziya Selçuk sosyal medyadaki akıma katıldı, paylaştığı fotoğraf olay oldu
Bakan Ziya Selçuk sosyal medyadaki akıma katıldı, paylaştığı fotoğraf olay oldu
Akıma uyup gençlik halini paylaşan Haluk Levent'i görenler Yılmaz Morgül'e benzetti
Akıma uyup gençlik halini paylaşan Haluk Levent'i görenler Yılmaz Morgül'e benzetti
Akıma dahil olan Aynur Aydın, 20'li yaşlarına ait fotoğrafını paylaştı, takipçileri aradaki değişimi anlayamadı
Akıma dahil olan Aynur Aydın, 20'li yaşlarına ait fotoğrafını paylaştı, takipçileri aradaki değişimi anlayamadı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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