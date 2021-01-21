Akıllı otoyolda kablo hırsızlığı kamerada

Niğde Akıllı Otoyolu üzerinde fiberoptik ve bakır kabloları çalarken yoldaki olay algılama kamerasına yansıyan 3 kişi, jandarma tarafından yakalanarak, tutuklandı.

ANKARA-Niğde Akıllı Otoyolu üzerinde fiberoptik ve bakır kabloları çalarken yoldaki olay algılama kamerasına yansıyan 3 kişi, jandarma tarafından yakalanarak, tutuklandı.

Olay, 16 Ocak Cumartesi günü saat 05.00'te meydana geldi. Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu'nun 4'üncü kilometresinde otomobilden inen 2 kişi, fiberoptik ve bakır kablo hırsızlığı yaparken, otoyolda bulunan olay algılama kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerini merkezden izleyen görevliler, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, bölgede yaptığı araştırma sonucunda kameraya yansıyan 2 kişi ile onlara gözcülük yaptığı belirlenen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı