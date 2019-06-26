"Akıllı Aydınlatma Sistemleri" patent başvurusuna TÜBİTAK'tan onay

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aksöz'ün "Akıllı Aydınlatma Sistemleri" patent başvurusu TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aksöz, mevcut kullanılan aydınlatma sistemlerinin yüzde 100 güçle çalıştığını belirtti.

Kabul edilen buluşla elektrik aydınlatma sistemlerini belli oranda parlaklığını ayarlayarak ortamın kalabalığına göre, ışık şiddetine göre parlaklığını ayarlayarak enerji tasarrufu sağlandığını aktaran Aksöz, akıllı aydınlatma sistemlerinin ev veya sokak lambalarına uygulandığında istenilen sonuca ulaşılabileceğini anlattı.

Sistem sayesinde özellikle güvenlik açısından sokağın daha güvenli hale geleceğini vurgulayan Aksöz, şunları kaydetti:

"Bu sayede lamba sürekli yüzde 100 enerjiyle çalışmadığı için harikulade bir enerji tasarrufu sağlamış olacağız. Ülkemizde enerjinin bu kadar pahalı olduğu bir zamanda lambadan sağlanan enerji tasarrufu çok önemli olmasa da bir şehir boyunca sokak lambalarından kazanılan tasarruf inanılmaz boyutlara ulaşabilmektedir."

Kaynak: AA