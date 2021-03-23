Akıllara durgunluk veren savunma! Sokak ortasında bir kişiyi öldürdü, 'kader' dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akıllara durgunluk veren savunma! Sokak ortasında bir kişiyi öldürdü, 'kader' dedi

23.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:00

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta sohbet eden kişilerin üzerine ateş ederek 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan Doğan Karadağ, müebbet hapse çarptırıldı. Karadağ son savunmasında, "Olay kaza ile oldu. Kaderden başka bir şey diyemiyorum" dedi.

Gültepe Mahallesi'nde 10 Kasım 2019 günü meydana gelen olayda, Alim Kazancı motosikletiyle evine giderken arkadaşlarını gördü. Arkadaşlarının yanında duran Kazancı, sohbet etti. Konuşma seslerinden rahatsız olduğu ve alkollü olduğu öğrenilen Doğan Karadağ, silahla ateş ederek Alim Kazancı'yı silahla başından vurarak öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı.

1 KİŞİYİ BAŞINDAN VURDU, 'KADER' DEDİ

Olay sonrası kaçan Doğan Karadağ, yakalanıp, tutuklandı. Karadağ hakkında, 'Basit yaralama,' 'kasten öldürme,' 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya bulundurmak' suçlarından dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Doğan Karadağ, SEGBİS ile mahkeme salonuna bağlandı. Doğan K., "Olay kaza ile oldu. Kaderden başka bir şey diyemiyorum. Bu hususun gözetilerek karar verilmesini istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Çok pişmanım. Olay kazadır" dedi.

MÜEBBET VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Doğan Karadağ'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı dava kapsamında 'Suç sonrası yardım etmek suretiyle kayırma' suçlamasıyla yargılanan Cihat A. ve Mustafa A.'ya 2 yıl, Nurten A. ve Hüseyin Ö.'ye de 10'ar ay hapis cezası verildi.

Akıllara durgunluk veren savunma! Sokak ortasında bir kişiyi öldürdü, 'kader' dedi
Akıllara durgunluk veren savunma! Sokak ortasında bir kişiyi öldürdü, 'kader' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Türkan Şoray Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Sergen Yalçın Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akıllara durgunluk veren savunma! Sokak ortasında bir kişiyi öldürdü, 'kader' dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 18:00:58. #1.14#
title