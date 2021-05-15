Akıllara durgunluk veren hırsızlık
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Akıllara durgunluk veren hırsızlık

Akıllara durgunluk veren hırsızlık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bir vatandaşın bir süre önce kaza yapıp evinin yakınlarına park ettiği kamyoneti çekiciyle çalan şahıs tutuklandı.

Eskişehir'de bir vatandaşın bir süre önce kaza yapıp evinin yakınlarına park ettiği kamyoneti çekiciyle çalan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tunalı Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Yapar'ın bir süre önce kaza yapıp evinin yakınındaki sokağa park ettiği 26 NF 529 plakalı kamyonet 26 Nisan'da çalındı. Sokaktan geçerken aracının yerinde olmadığını fark eden Yapar, polise şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Civardaki güvenlik ve MOBESE kameralarının incelenmesinin ardından kamyonetin gece saat 22.00 sıralarında bir çekiciye yüklenerek çalındığı anlaşıldı. Araştırmalar neticesinde kamyonet Seyitgazi ilçesinde bulundu. Hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Ahmet U., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Akıllara durgunluk veren hırsızlık
Akıllara durgunluk veren hırsızlık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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