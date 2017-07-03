Akılalmaz Olay! Silahın Üzerine Oturunca Penisini Vurdu

Amerika'nın Florida Eyaleti'nde 38 yaşındaki Cedric Jelks isimli adam iddialar göre arabasına bindiği sırada şöför koltuğunda bulunan bir tabancanın üzerine oturdu.

PENİSİNİN DİKİLİP DİKİLMEDİĞİ BİLİNMİYOR

Oturmandan dolayı oluşan basınç tabancanın patlamasına neden oldu. Olayda merminin isabet ettiği adamın penisi parçalandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yardımı ile en yakın hastaneye kaldırılan adamın parçlara ayrılan penisinin tekrar dikilip dikilmediği hakkında her hangi bir bilgi verilmedi.

SİLAH BULUNDURMA SUÇUNDAN CEZA ALABİLİR

2004 yılında kokain bulundurduğu gerekçesi ile hüküm giyen 38 yaşındaki adami polisin yaptığı soruşturmadan sonra silah bulundurmak suçundan ceza alması büyük bir ihtimal olarak görülüyor.