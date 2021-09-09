'Âkif' filmi 24 Eylül'de vizyonda
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'Âkif' filmi 24 Eylül'de vizyonda

'Âkif' filmi 24 Eylül'de vizyonda
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yapımcılığını HT Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu film, 24 Eylül Cuma günü vizyona girecek.

Yapımcılığını HT Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu film, 24 Eylül Cuma günü vizyona girecek. Yapım, şair Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından kesitler de sunacak.

DEV OYUNCU KADROSU

Senaryosu Mehmet Akif Ersoy'un ailesinin verdiği muvafakatname ve Sebilürreşad Dergisi'nin katkısıyla oluşturulan "Akif" filmi, dev oyuncu kadrosuyla da çok konuşulacak. Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz Bingöl'ün canlandırdığı filmde Fikret Kuşkan da Mustafa Kemal Atatürk rolünde seyirci karşısına çıkacak. Çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya'da yapılan filmin oyuncu kadrosunda Murat Han, Hazım Körmükçü, Mine Çayıroğlu, Erkan Bektaş ve Ruhi Sarı gibi usta isimler de yer alıyor.

Kaynak: Hürriyet

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