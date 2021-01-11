Akhisarspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, Akhisarspor - Adanaspor maçı saat kaçta olacak?
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Akhisarspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, Akhisarspor - Adanaspor maçı saat kaçta olacak?

11.01.2021 10:06 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:09
Akhisarspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, Akhisarspor - Adanaspor maçı saat kaçta olacak?

Spor Toto 1. Lig maçında Akhisarspor - Adanaspor maçı karşılaşması olacak. 'Akhisarspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, Akhisarspor - Adanaspor maçı saat kaçta olacak?' soruları ise taraftarların en çok önem verdiği sorulardan bazıları.

Futbolseverlerin takip ettiği maçlardan biri olan Spor Toto 1. Lig maçı, bu hafta Akhisarspor - Adanaspor karşılaşmasına tanık olacak.Peki bugün oynanacak olan'Akhisarspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, Akhisarspor - Adanaspor maçı saat kaçta olacak?' sorusu ise detaylarda…

AKHİSARSPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

Akhisarspor'un konuk alacağı Spor Toto 1. Lig maçı Manisa'da Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda gerçekleşecek. Akhisarspor - Adanaspor maçı Digiturk 8, Bein Sports Max 1, Kablo TV 236, Vodafone TV 70, Turkcell TV+ 70, TRT Spor HD Digiturk 86, Kablo TV 97, D-Smart 86,Fil Box 74, Tivibu 85, Şifresiz 4A ve Web üzerinden izlenebilecek.

AKHİSARSPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ SAAT KAÇTA OLACAK?

11 Ocak Pazartesi (bugün) gerçekleşecek olan Akhisarspor - Adanaspor maçı saat 19:00'de başlayacak.

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