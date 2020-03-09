Akhisarlı Velilere Yeni Sınav Sistemi Anlatıldı
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Akhisar, Manisa, Güncel

Akhisarlı Velilere Yeni Sınav Sistemi Anlatıldı

MABEM Akhisar Şubesi, yeni sınav sisteminin tanıtılması, öğrencilerin durumları ve sınav stresi yönetimiyle ilgili veli toplantısı gerçekleştirdi.

09.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:48
Akhisarlı Velilere Yeni Sınav Sistemi Anlatıldı

Şube Müdürü ve rehber öğretmeni, velilere öğrencilerin durumunu anlatırken, yeni soru sistemleri hakkında da önemli bilgiler verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM, sınav sistemleri, yeni sistem soruları ve sınav kaygısı konusunda öğrenci ve veli bilgilendirmelerine devam ediyor. Bu kapsamda MABEM Akhisar Şubesi'nde veli toplantısı düzenlendi. Kurum Müdürü İlkay Sümbelli, velilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün eğitime verdiği önemi, MABEM'in önemini anlattı ve velilere Başkan Ergün'ün selamlarını iletti. Velilere öğrencilerin artık son virajda olduklarını hatırlatan Sümbelli, çocukların odak noktalarının sınava giden sürede zamanı iyi değerlendirmeleri olması gerektiğini belirtti.

Rehber Öğretmeninden Yeni Nesil Sorularla İlgili İpuçları

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çocukların ve gençlerin eğitim süreçlerine en iyi şekilde katkı sağlamayı kendilerine hedef olarak belirlediklerini dile getiren Kurum Müdürü İlkay Sümbelli, "Büyükşehir Belediyesi olarak başta Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, Genel Sekreter ve yardımcılarımız, daire başkanımız, müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz ile birlikte geleceğimiz olan çocuklarımıza eğitim yaşamları için her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" dedi. Kurum Rehber Öğretmeni Seçil Vural da, yeni nesil sorular hakkında bilgiler vererek, öğrencilerin son durumları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Veliler daha sonra kurum öğretmenleri ile öğrencilerin durumlarını baş başa konuşarak verimli bir toplantı geçirdi.

Kaynak: Bültenler

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