Akhisar'ın Tarihi Kitap Olacak

Akhisar Belediyesi tarafından oluşturulan "Yerel Tarih Projesi" kapsamında ilçe ve tarihi hakkında 3 kitap hazırlanarak basılacak.

Konuyla ilgili olarak Zeynel Zade Kütüphanesinde düzenlenen toplantıya, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Başkan Yardımcısı Ömer İşçi, MCBÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferhat Berber, Tarih Araştırmacısı Mustafa Kuzucuk, Kefayettin Öz, Dr. Tuncay Şen, Edebiyat Öğretmeni Zeynep Kahraman Füzün, Mazhar Gürmen, Cemal Gürmen ve Kemal Çetin katılırken, projenin son durumu ele alındı.

Belediye Başkanı Hızlı, bir eser vermenin yanı sıra Akhisarlıyı da bu projenin içine çekmeye çalıştıklarını söyledi.



İlçede mutlaka hatıralarından Akhisar'ın tarihine ilişkin çok kıymetli bilgiler edinebilecek insanlar olduğuna dikkat çeken Hızlı, şöyle konuştu:



"Bu kültür çalışmalarımız kapsamında yaşadığımız şehri anlamaya çalışıyoruz ve yaşadığımız şehirle iletişim kurmaya çalışıyoruz. Tabii ki yaşadığımız bir zaman var ama bugün yaşadıklarımızı, bugün inşa ettiklerimizi oluşturan dinamikler var.

Bunlar bugünle sınırlı değil, bunun çok önemli bir geçmişi var. Buna ilişkin akademik çalışmalarla da bunları anlamaya çalışıyoruz ki, nasıl bir şehirde yaşadığımıza hakim olalım bunun anlamını kavrayalım diye. Bundan sonraki yaşamımızı da buna göre inşa edeceğiz.

Hep kadim bir şehir olduğundan bahsediyoruz ve buna ilişkin bilgileri derlemeye çalışıyoruz. Burada ki bu çalışma akademik bir çalışma, sonuçta akademik bir eser ortaya çıkacak ama ortak konuşmalarımızda hocalarım ve diğer arkadaşlarla, süreçlere Akhisar halkını da katarsak sonuçta ortaya çıkan esere daha çok sahip çıkacağız."