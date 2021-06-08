Akhisar'da su taşkınlarına karşı önlemler alındı
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Akhisar'da su taşkınlarına karşı önlemler alındı

Akhisar'da su taşkınlarına karşı önlemler alındı
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek su taşkınlarına önlem almak için Akhisar ilçesinde yaklaşık 5 bin yağmur suyu ızgarası ve 250 metre boy ızgaranın temizliğini tamamladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde yaşanabilecek su taşkınlarına karşı önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda Akhisar ilçesinde bulunan 14 mahallede yaklaşık 5 bin yağmur suyu ızgarası ve 250 metre boy ızgarada temizlik çalışmalarını tamamladı. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce yürütülen çalışmayla, mazgalların tıkanmasına sebep olan yabancı maddeler uzaklaştırılırken yağmur sularının sağlıklı bir şekilde tahliyesi sağlandı.

Mahalle Muhtarlarından Başkan Ergün'e Teşekkür

Ulucami Mahallesi Muhtarı Nesime Şakrak, temizlik çalışmalarıyla yollarda yaşanabilecek su birikintilerinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirterek "Mahallemizde Tahtakale bölgesinden başlayıp iç kısımlarda ve ana cadde üzerindeki yağmursuyu ızgaraları tek tek itinalı bir şekilde temizlendi. Bu çalışmadan dolayı mahallemize hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Burak Aslay'a ve emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Kadir Zengil çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Mahallemizde sorun olan yağmursuyu ızgaralarının temizliği yapıldı. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Şeyhisa Mahalle Muhtarı Zafer Kara da Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "MASKİ ekipleri mahalemizde yağmursuyu kanallarında temizlik çalışması gerçekleştirdiler. Bu çalışma bizleri mutlu etmiştir. Çünkü yağmur yağdığında buraların tıkalı olması hem vatandaşlara hem de biz muhtarlara sıkıntı vermekteydi" dedi.

Kaynak: Bültenler

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Akhisar'da su taşkınlarına karşı önlemler alındı - Haberler
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