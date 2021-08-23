Akhisar'da orman yangını

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki ağaçlık alanda, yangın çıktı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki ağaçlık alanda, yangın çıktı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü.

Akhisar'ın Sünnetçiler ve Çoban Hasan Mahallesi arasında bulunan ağaçlık alanda, saat 15.00 sıralarında yangın başladı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar yangını orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı Akhisar Orman İşletme şefliklerine bağlı arazözler bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmayla yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir