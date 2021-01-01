Akhisar'da Milli Piyango'nun büyük ikramiye talihlisi merakı (2)
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Akhisar'da Milli Piyango'nun büyük ikramiye talihlisi merakı (2)

01.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 01.01.2021 18:59
Akhisar'da Milli Piyango'nun büyük ikramiye talihlisi merakı (2)

BÜYÜK İKRAMİYE İSABET EDEN BİLETİ SATAN BAYİ KONUŞTUSisal Şans tarafından 31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletin Manisa'da Akhisar ilçesi, 21'inci Sokak'taki Süleyman Gezer'e (37) ait...

BÜYÜK İKRAMİYE İSABET EDEN BİLETİ SATAN BAYİ KONUŞTU

Sisal Şans tarafından 31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletin Manisa'da Akhisar ilçesi, 21'inci Sokak'taki Süleyman Gezer'e (37) ait bayiden satıldığı belirlendi.Büyük ikramiyenin yılbaşı öncesinde sattığı 100 biletten 1'ine isabet ettiğini belirten Gezer, "Talihlinin biletini benden aldığını bende Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce arandığımda öğrendim. Çok sevindim. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır. Böylelikle ihtiyaçlarını rahatça karşılar. Sabahtan bu yana telefonlarım hiç susmadı. Arayan arayana. Büyük ikramiyenin benim büfemden çıkması gurur verici" dedi.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,


Akhisar'da Milli Piyango'nun büyük ikramiye talihlisi merakı (2)
Akhisar'da Milli Piyango'nun büyük ikramiye talihlisi merakı (2)
Akhisar'da Milli Piyango'nun büyük ikramiye talihlisi merakı (2)
Akhisar'da Milli Piyango'nun büyük ikramiye talihlisi merakı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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