Akhisar'da kazada ölen matematik öğretmeni için hatıra ormanı oluşturuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akhisar'da kazada ölen matematik öğretmeni için hatıra ormanı oluşturuldu

16.03.2021 08:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 08:55
Akhisar'da kazada ölen matematik öğretmeni için hatıra ormanı oluşturuldu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçen yıl meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Özge Hancıoğlu'nun adı, hatıra ormanında yaşatılacak.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçen yıl meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Özge Hancıoğlu'nun adı, hatıra ormanında yaşatılacak.

Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünün Kobaşdere Mahallesinde 5 dönüm arazide oluşturduğu Özge Hancıoğlu Hatıra Ormanı için fidan dikimine ailesi, sevenleri ve çalışma arkadaşları katıldı.

Özge öğretmenin anıldığı etkinlikte katılımcılar 350 fidanı toprakla buluşturdu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Hisarcık Beşevler Köyünde Matematik öğretmeni olarak görev yapan Özge Hancıoğlu, 21 Ağustos 2020'de Akhisar-Kırkağaç yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastaede 11 Eylül'de yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Demet Akbağ Deniz Çakır Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akhisar'da kazada ölen matematik öğretmeni için hatıra ormanı oluşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 08:55:42. #1.15#
title